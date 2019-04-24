Hyundai Merchant Marine увеличит число контейнерных перевозок в Россию

Сеул, , 10:48 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Merchant Marine, занимающаяся контейнерными перевозками, расширит маршруты перевозок между Южной Кореей и Россией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в мае 2019 года компания перестроит маршрут между двумя странами, а также расширит сотрудничество с российской судоходной компанией Дальневосточное морское пароходство (FESCO).

В настоящее время Hyundai Merchant Marine сотрудничает с двумя крупными судоходными компаниями России и Франции, такими как FESCO и CMA-CGM, осуществляющие перевозки грузов между Китаем, Южная Кореей и Россией.

Известно, что с 14 мая маршрут линии CRS (China Russia South Service) будет изменен со следующей ротацией портов: Циндао — Шанхай — Нинбо — Владивосток.

Также 14 мая, FESCO запустит линию KRS (Korea Russia Service) из Пусана во Владивосток, которую будет обслуживать контейнеровоз вместимостью 1200 TEU.

11 мая Hyundai Merchant Marine запустит линию KR2 из порта Пусан в порт Восточный, которую будет обслуживать один контейнеровоз вместимостью 1000 TEU.

«Сотрудничество с FESCO позволит предоставлять более качественные услуги, а также укрепит позиции компании на российском рынке», — сообщили представители компании.