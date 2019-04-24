Медалистка «Я – профессионал»: «Если бы каждый человек был экологом...»

Москва, , 10:36 — REGNUM Елизавета Чежина, золотая медалистка по направлению «Экология» олимпиады студентов «Я — профессионал», студентка 4 курса Вологодского государственного университета считает, что если бы каждый человек был экологом — это решило бы половину проблем человечества.

: Елизавета, вы родились и выросли в Вологодской области, среди природы и вдалеке от экологических проблем мегаполисов. С чем связан Ваш выбор профессии?

В том, что я жила в вологодской деревне и сейчас смотрю на экологию, как на свою будущую профессию, нет никакого противоречия. Экология — это совсем не про раздельный сбор мусора или проблемы строительства новых полигонов для ТБО. Экология как наука занимается изучением взаимодействия организмов с окружающей средой в самом широком понимании. Антропогенные факторы, влияющие на окружающую среду, сейчас гораздо заметнее — и население на нашей планете выросло вдвое за последние 100 лет, и след после себя мы оставляем тысячелетиями нестираемый.

В моей школе работала замечательная учитель биологии и географии Лидия Ефимовна Городишенина, которая организовывала, как сейчас бы это назвали «экологические экспедиции» — летние походы в лес, на природу, во время которых мы жили в палатках и смотрели на то, что изучали на ее уроках в течение учебного года.

Лидия Ефимовна — удивительный человек, она самый настоящий педагог-энтузиаст, умеющий любого заразить интересом к своим предметам. Именно своему учителю, наставнику я должна сказать спасибо за то, что она помогла мне выбрать академическую и карьерную траекторию и сделать по ней первые шаги.

Может быть любознательность — это и врожденное качество, но именно в школе на уроках Лидии Ефимовны я поняла, что для меня узнавать новое, учиться и развиваться — это как кислород.

: Иметь среди своих учителей человека, которого можно назвать наставником — это большая удача и, одновременно, ответственность: готовы ли вы после окончания популяризировать науку, которой посвятите свою жизнь?

Я очень много об этом думаю! Я очень хочу этим серьезно заниматься — для экологии это сейчас особенно важно. И для реализации этих планов я решила не дожидаться окончания учебы — в Вологодском университете я и мои однокурсники организовали студенческий экологический отряд, который открыт для студентов всех факультетов.

Еще я организовала, кеак мне кажется, очень интересный проект, реализованный под эгидой молодежного парламента города Вологды — мы собрали школьников, увлеченных изучением биологии и экологии, и пригласили их принять участие в исследовании «зеленых островков» областного центра. Ребята под научным кураторством студентов и преподавателей ВоГУ провели мониторинг парков и скверов Вологды и предложили свои проекты по их улучшению. Самое главное, что проекты заслушивались в рамках работы комиссии Вологодской городской думы, в присутствии представителей департамента градостроительства, которые взяли на заметку ряд предложений школьников. Таким образом, ребята смогли не только через проектную работу показать свои теоретические знания, но и самое главное — увидели реальную отдачу от своей работы. Хотя нет, все-таки, самое главное, что ребятам прививается любовь к окружающей среде и даются базовые, бытовые экологические знания.

: Значит можно говорить о том, что есть «бытовая экология» и экология как наука?

Конечно, нет! Вы же не будете противопоставлять арифметику, которой мы пользуемся на кассе в магазине, математике? Экология — обширная, междисциплинарная область знаний — подтверждением этому может служить то, что решая задачи олимпиады «Я — профессионал» я не справилась бы без хорошей подготовки по биологии, химии, математике и другим естественным наукам. В то же время, бытовая экология — переложение достижений «большой» науки на уровень привычек человека. Смотрите пример: 60 лет назад большая часть бытовых отходов была быстроразлагаемой, 40 лет назад мы получили дешевый пластик и сегодня имеем проблемы перенасыщенных мусорных полигонов. Значит, завтра у нас будет привычка сортировать мусор. Если бы среди нас было больше людей с привитым чувством любви к окружающему миру, он стал бы гораздо лучше!

: В этом году вы заканчиваете бакалавриат, планируете взять, как принято в западных университетах «year off» и поехать в большую кругосветную экологическую экспедицию? Или сразу в магистратуру?

Победителей олимпиады «Я — профессионал» ждут магистратуры многих ведущих вузов страны. Мне грех не воспользоваться этой возможностью! Только не спрашивайте, куда я буду поступать — я сейчас как раз выбираю. Москва и целый ряд московских вузов — это очевидные перспективы получения хорошего образования и возможностей трудоустройства. Томск и ТГУ — очень сильны в экологии: я была там на зимней школе по экологии, проводимой в рамках образовательной программы олимпиады и могу только завидовать студентам Томского университета в том, какими ресурсами они обладают и с какими педагогами могут общаться. И вмечте с этим, Вологодская область — это моя малая родина, в которой есть проблемы, которые я спсобна решать.

: И в завершении интервью, наш традиционный вопрос победителям «Я — профессионал»: на что вы потратите денежную премию?

Важно сказать, что я (и, уверена, большинство участников олимпиады) регистрировалась и стремилась к победе не ради денежного приза. Я и не рассчитывала на эти деньги. Поэтому я их отложу на депозит, который пригодится мне, когда я буду стоять на пороге реализации собственного экологического проекта или перед необходимостью сделать апгрейд своего образования. Можете не сомневаться, я потрачу деньги с умом!

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