Компании миллиардера Прохорова доначислили налоги на 332 млн и оштрафовали

Москва, , 10:30 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Группа ОНЭКСИМ», принадлежащего миллиардеру Михаилу Прохорову, и оставил решение первой инстанции и налоговой службы в силе. Фискальное ведомство по итогам проверки ранее привлекло компанию к ответственности за совершение налогового правонарушения, штраф составил свыше 46,5 млн рублей. ООО также доначислили налоги на более 332,7 млн рублей и взыскали пени на 123,6 млн рублей. Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Налоговый орган в 2017 году провёл выездную проверку ООО «Группа ОНЭКСИМ» «по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 года». По её итогам 14 ноября 2017 года было вынесено решение, которым налогоплательщик был «привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения в соответствии с пунктом 3 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации в размере 46 503 773 рублей, также обществу доначислены налоги в размере 332 709 066 рублей, пени в сумме 123 641 621,71 рубля». Обжаловать в налоговом органе этот вердикт общество не смогло, и обратилось с иском в Арбитражный суд Москвы, требуя признать решение недействительным.

В суде выяснилось, что при оказании консультационных и юридических услуг иностранным организациям «Joule Energy Limited», «Onexim Group Management Limited», «Rinsoco Trading Co. Limited», «Onexim Holdings Limited», «Bristaco Holdings Co. Limited», «Coverico Holdings Co. Limited», «Onexim Services Limited», «Ragato Management Limited», «Twitter Investment Limited», «Dacelina Investments Limited», «Onexim Group Limited» компания в нарушение положений статей 146, 148, 154, 164 Налогового кодекса РФ «не исчислила налог на добавленную стоимость», а также в нарушение статьи 252 Налогового кодекса РФ «неправомерно учло в составе расходов по налогу на прибыль организаций суммы НДС, предъявленные в проверяемом периоде продавцами товаров (работ, услуг)».

В декларациях услуги были отображены в качестве операций, не признаваемых объектами налогообложения НДС, так как они якобы оказаны за пределами РФ, но с этим не согласился налоговый орган.

«Согласно информации, содержащейся в протоколе исследования от 21.04.16 года, направленном Управлением по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ России в адрес ИФНС России №3 по г. Москве письмом от 28.04.2016 №8/К/6−2117 (т.34 л.д.1−31), в ходе изъятия документов в помещениях ООО «Группа ОНЭКСИМ» по адресу: г. Москва, Тверской б-р, д.13/1, проведенного сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России, изъято 68 печатей различных организаций, в том числе, всех спорных заказчиков услуг («Joule Energy Limited», «Onexim Group Management Limited», «Rinsoco Trading Co. Limited», «Onexim Holdings Limited», «Bristaco Holdings Co. Limited», «Coverico Holdings Co. Limited», «Onexim Services Limited», «Ragato Management Limited», «Twitter Investment Limited», «Dacelina Investments Limited», «Onexim Group Limited»)», — уточнялось в материалах судебного дела и указывалось, что оттиски печатей компаний по заключения эксперта «сделаны с помощью клише печатей данных организаций, переданных на экспертизу, которые в свою очередь были изъяты сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России в помещениях ООО «Группа ОНЭКСИМ».

Таким образом, оформление документов от имени спорных заказчиков осуществляется на территории России. Суд также отверг довод налогоплательщика о том, что иностранные компании не привлекали его сотрудников для участия в финансово-хозяйственной деятельности, а приобретали у общества консультационные услуги, отметив, что «не все услуги являлись консультационными».

Выяснилось в суде также и то, что численность большинства иностранных компаний, фигурировавших в деле, представлена лишь их директорами и добавлялось, что «отсутствие сотрудников свидетельствует о формальной регистрации иностранных компаний на территории Кипра и Британских Виргинских Островов, тогда как вся деятельность ведется на территории РФ».

Первая инстанция в начале марта 2019 года отказала ООО в признании решения налоговой недействительным, обжаловать в апелляции вердикт не удалось — он оставлен без изменений 23 апреля 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Группа ОНЭКСИМ» учреждено 29 декабря 2005 года и в 2015 году выступало соучредителем аналитического кредитного рейтингового агентства (АО АКРА), основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, уставный капитал — 1 647 045 685 рублей. Единственный владелец компании — российский миллиардер Михаил Прохоров. Он также выступал соучредителем восьми юрлиц, включая Фонд Михаила Прохорова, ООО «Новое литературное обозрение», ООО «Управляющая компания «Интергео».