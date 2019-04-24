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В Томске создан центр переработки низкосортного угля в экологичное топливо

Экономика

Объект находится в стадии пусконаладочных работ

Томск, 24 апреля 2019, 10:30 — REGNUM  Научно-образовательный центр «Экоэнергетика 4.0», созданный на базе Томского политехнического университета (ТПУ), позволит «превращать» низкосортный уголь, отходы агропромышленного комплекса и деревообработки в экологичный источник тепла и электричества. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Производственные мощности центра располагаются на двух площадках города — в Томской ТЭЦ-3 и лаборатории газификации твердых топлив в кампусе ТПУ.

Первая из них оснащена двумя технологическими линиями по газификации твердых видов топлива. Технология позволяет получать тепловую энергию за счет термического разложения угля, а также вырабатывать синтез-газ, который может использоваться для получения тепловой и электрической энергии. Комплекс может перерабатывать от четырех тонн твердого топлива в час, вырабатывая при этом более 17 тыс. м3 синтез-газа. Сейчас объект находится в стадии пусконаладочных работ и предварительных испытаний. полномасштабные промышленные испытания комплекса пройдут летом 2019 года.

На второй площадке воссоздан полный производственный цикл — от помола топлива до утилизации полученного газа. Здесь исследователи ищут новые ресурсоэффективные и экологичные технологии для современной энергетики.

Научным руководителем центра стал академик РАН, лауреат престижной международной энергетической премии за научные разработки в области энергетики «Глобальная энергия», профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Сергей Алексеенко.

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Тепловая энергетика
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