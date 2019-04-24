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СО ЕЭС России введёт более 3300 МВт генерации до конца 2019 года

Экономика

С начала года в работу введено 900 МВт генерирующих мощностей

Москва, 24 апреля 2019, 10:06 — REGNUM  Более 3300 МВт генерации будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года на территории России, заявил председатель правления компании «Системный оператор Единой энергетической системы» Борис Аюев. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Выступая с докладом на всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2018/19 года», Аюев отметил, что с начала 2019 года специалисты компании обеспечили режимные условия для ввода в работу 900 МВт генерирующих мощностей в ЕЭС России, в том числе 105 МВт мощностей солнечных и ветровых электростанций.

На текущий год запланирован ввод нескольких объектов магистральной сетевой инфраструктуры 220−500 кВ, включая три объекта 500 кВ: линии электропередачи Невинномысск — Моздок и Донская АЭС — Старый Оскол №2, заходы ВЛ 500 кВ Газовая — Красноармейская на ПС 500 кВ Преображенская.

АО «СО ЕЭС» — специализированная организация, осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России.

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Энергетика
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