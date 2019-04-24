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Банк развития Китая планирует выделить Таджикистану кредит в юанях

Экономика

Стороны договорились подготовить документы для подписания соответствующего соглашения

Душанбе, 24 апреля 2019, 10:07 — REGNUM  Соглашение о предоставлении кредитной линии «Амонатбонку» («Сбербанку») Таджикистана в китайских юанях обсудили представитель банка Сироджиддин Икроми и представитель государственного банка развития Китая Фен Дже. Об этом сообщили в пресс-службе «Амонатбонка».

Стороны договорились подготовить документы для подписания соответствующего соглашения. Документ планируется подписать в рамках заседания межбанковского объединения Шанхайской Организации Сотрудничества в Киргизии, которое запланировано на июнь 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года китайский «Эксимбанк» предоставил Таджикистану кредит в размере $79 млн на строительство ЛЭП от Рогунской ГЭС до Душанбе. Кредит выдан под 1,5% годовых на 25 лет.

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