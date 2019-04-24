Индонезия и Индия намерены достичь торгового оборота в $50 млрд

Джакарта, , 10:03 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир заявил, что в 2019 году Индонезия и Индия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений, что послужило поводом для улучшения связей между странами, сообщает Sindonews.

По его словам, взаимодействие между странами начались не только 70 лет назад, а задолго до этого. Заместитель главы МИД Индонезии отметил, что этот импульс мог бы быть использован в качестве основы для будущих отношений.

«С 2015 года Индонезия и Индия заключили стратегическое сотрудничество, а в 2018 году оно было расширено до всестороннего партнерства», — напомнил Абдуррахман Мохаммад Фахир.

Издание отмечает, что Индонезия и Индия сотрудничают в оборонной и военной областях.

В экономической сфере стороны планируют достичь торгового оборота в 50 млрд долларов США к 2025 году. В настоящее время он составляет около 19 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2019 года представители частного сектора Индонезии и Индии провели совещание по укреплению сотрудничества в области торговли пальмовым маслом.

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