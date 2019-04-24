В Бурятии изменили правила господдержки молочной отрасли АПК

Улан-Удэ, , 10:16 — REGNUM Парламент Бурятии принял закон, кардинально меняющий принципы государственной поддержки молочной отрасли. Документ был принят 23 апреля во втором чтении и вступит в силу 1 января 2020 года.

Согласно новой методике, поддержку предприятия молочного направления будут получать не за прирост надоев молока, как было раньше, а за средние надои в год. Деньги будут выделяться на молочное стадо в целом.

«Критерием для поддержки будут надои молока начиная от двух тысяч литров в год от одной фуражной коровы. При таком количестве предприятие или фермер могут рассчитывать на поддержку в 2,5 тысячи рублей на голову маточного поголовья, при надоях свыше трёх тысяч литров — по 3 тысячи рублей за одну голову. Кроме того, появились повышающие коэффициенты: 1,2 для сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих искусственное осеменение коров и телок», — передаёт «Восток-Телеинформ» слова председателя комитета Народного хурала по земельным вопросам Петра Носкова.

Он напомнил, что в предыдущие годы на федеральном уровне была увеличена поддержка мясного направления, в результате чего просела молочная отрасль. Чтобы участвовать в программе, по словам Носкова, фермеры перепрофилировали свои хозяйства на мясное направление. Чтобы исправить этот перекос, новым законом в Бурятии решили поддержать молочное производство.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, сельское хозяйство республики переживает не лучшие свои годы. Несмотря на заявления о лидерстве республики по росту произведенной сельскохозяйственной продукции в Дальневосточном федеральном округе, недавно выяснилось, что по многим показателям агропром Бурятии упал до уровня столетней давности. Как сообщил руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» Намжил Мардваев по итогам совещания Аграрного союза республики, поголовье овец опустилось до показателей 1905 года, а валовое производство зерна в 70 тыс. тонн уступает производству 1913 года, когда было 100 тыс. тонн.

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