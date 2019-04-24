В Южной Корее увеличат сумму страховых взносов — СМИ

Сеул, , 09:57 — REGNUM Предполагается, что с мая 2019 года в Южной Корее снова увеличат сумму страховых взносов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, многие страховые компания, в том числе Samsung Fire & Marine Insurance и Hyundai Marine & Fire Insurance, обратились в Insurance Statistics Information Services с просьбой пересмотреть базовую ставку страховых взносов по автострахованию.

По предварительным данным, сумма страховых взносов увеличится на 1,5−2%. Известно, что ранее, в январе 2019 года сумма страховых взносов была увеличена на 3,4%. Если Служба финансового надзора примет решение о повышении страховых взносов, то как предполагают специалисты, это негативно отразится на потребителях.

Ранее, в Южной Корее было принято решение об увеличении пенсионного возраста с 60 до 65 лет. Кроме того, в первом квартале 2019 года коэффициент убытков крупных страховых компаний увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Известно, что коэффициент убытков компании Samsung Fire & Marine Insurance увеличился с 81,5% до 85,3%, компании Hyundai Marine & Fire Insurance — с 80,4% до 85,4%, компании Dongbu Insurance — с 85,5% до 86,1%, что намного выше, чем средний показатель данной отрасли 77 — 78%.