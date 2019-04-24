Рубль «рискует нарваться» на коррекцию

Москва, , 09:43 — REGNUM Рубль снова подорожал на торгах 23 апреля, причем в паре с евро обновил максимум более чем за год. Евро/рубль просела за день на 0,33% до 71,50 руб. на фоне резкого ослабления единой валюты на Форексе. Доллар/рубль тем временем снизилась на 0,13%, в моменте коснувшись уровня 63,65 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Российская валюта продолжает ощущать двойную поддержку со стороны рынка нефти и налогового периода. Brent обновила максимумы 2019 года уже за пределами уровня $74 и частично скорректировалась», — отметил эксперт.

Сегодня, 24 апреля, на утренней сессии котировки продолжают отступать, а значит, и поддержка этого фактора для рубля начинает угасать на признаках фиксации прибыли. Если в ближайшее время цены не возобновят рост, это станет сигналом о том, что на данном этапе быки выдохлись и нуждаются в дальнейшем усилении беспокойства по поводу дефицита предложения.

«Также о риске отката рубля в ближайшей перспективе говорит ухудшение настроений инвесторов. После ралли на Уолл-стрит, в Азии фондовые индексы оказались под давлением, что вкупе с растущим спросом на доллар может оказать локальное давление на российскую валюту в начале сегодняшней сессии», — полагает Николаев.

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