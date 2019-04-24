«Ростех» и Башкирия реализуют совместные цифровые проекты

Уфа, , 09:39 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в области цифрового развития, подписанное между правительством Башкирии и компанией «РТ-Проектные технологии» позволит реализовать совместные цифровые проекты в рамках российской и региональных программ. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В соответствии с договорённостью сторон, совместная деятельность будет осуществляться в рамках стратегии социально-экономического развития Башкирии на период до 2030 года, национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», национального проекта «Здравоохранение», госпрограммы «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан».

По словам заместителя генерального директора «Ростеха» Александра Назарова, с Башкирией у госкорпорации сложились конструктивные взаимоотношения, как в области промышленности, так и в области инновационных решений. Он добавил, что «РТ-Проектные технологии», являясь разработчиком и оператором информационных систем для государственных и муниципальных заказчиков, позволит внедрить передовые решения и укрепить позиции Башкирии как одного из лидеров среди субъектов России.

АО «РТ — Проектные технологии» — специализированная организация «Ростеха» по управлению непрофильными и проблемными активами. Основные задачи предприятия заключаются в эффективном распоряжении непрофильными активами корпорации и проведении санации предприятий и организаций, оказавшихся в затруднительном финансовом положении.