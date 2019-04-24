Росстат «переплюнул» сам себя: о лишних доходах граждан

Москва, , 09:31 — REGNUM Росстат продолжает удивлять своими соображениями, в частности, о лишних доходах российских граждан. А в данном случае ведомство явно переплюнуло само себя, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Остается только пожалеть налоговую службу, которой теперь предстоит решить: а что теперь делать с этими выводами», — отметил политолог.

По его мнению, игнорировать — нельзя, с этих доходов надо вроде бы собрать налоги. Росстат должен указать, а где эти деньги, как он их обнаружил.

«А собрать налоги с граждан РФ невозможно, потому что выводы сделаны теоретическим методом. В народе говорят про такие несуразицы «и смех и грех». Махнем рукой и мы», — высказал свою точку зрения Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, после пересчёта по новой методике Росстат обнаружил, что в 2016—2018 гг. доходы граждан страны оказались почти на 1,75 трлн руб. больше по сравнению с предыдущими расчётами.

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