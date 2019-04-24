Жителям Ставрополья выставили двойные счета за вывоз мусора

Ставрополь, , 09:29 — REGNUM Более 30 случаев нарушения законодательства при начислении платы за вывоз твердых коммунальных отходов выявила прокуратура Ставропольского края в ходе проверок, сообщила пресс-служба ведомства 23 апреля.

В частности, в Пятигорске жителям счет за мусор выставили в двойном размере: региональным оператором ООО «ЖКХ» плата за вывоз ТКО была начислена и управляющей компании, с которой заключен соответствующий договор, и непосредственно жильцам многоквартирного дома. Нарушения пресечены прокуратурой. В Александровском и Октябрьком района Ставрополя управляющие компании включили плату за вывоз ТКО в состав платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. А в Минеральных Водах ООО «АС-Строй» начислило жителям плату за услуги, которые не были оказаны. Завышенная плата за вывоз ТКО была начислена в Нефтекумском, Шпаковском, Благодарненском, Ипатовском районах из-за неверных сведениях о количестве проживающих в домах жителей.

Всего в ходе проверки выявлено 32 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 16 представлений. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре края. Прокуратура предлагает жителям края о нарушениях в сфере начисления платы за вывоз ТКО обращаться на «горячую линию» на номер 26−96−23.

Как сообщало ИА REGNUM, Ставрополье вступило в мусорную реформу с 1 января 2018 года в качестве пилотного проекта, с 2019 года она заработала в полную силу. Отметим, что пока самые серьезные проблемы с вывозом мусора в крае возникли в Пятигорске, где в начале апреля подрядчик отказался работать. В результате город-курорт на несколько дней буквально утонул в мусоре.

Читайте ранее в этом сюжете: За мусорный коллапс в Пятигорске оштрафован регоператор