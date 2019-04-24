Хабаровский край установил рекорд по убыли населения: минус 7 тыс. человек

Хабаровск, , 09:33 — REGNUM В Хабаровском крае установлен своеобразный рекорд по убыли населения: за 2018 год население региона уменьшилось почти на 7 тыс. человек, с 1 328 300 человек в январе 2018 до 1 321 500 в январе 2019 года. Такие данные привёл Хабаровскстат. Согласно исследованиям ведомства, негативные тенденции по уменьшению численности населения сохраняются и в 2019 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Читайте также: Хабаровский край летит в демографическую яму: — 58 тыс. местных в 2018 году

Негативные демографические тенденции продолжились и в январе — феврале 2019 года. По данным Хабаровскстата, в первые два месяца года в регионе родилось 2 363 ребёнка, это меньше, чем в январе — феврале 2018 года, — 2 443. В списках умерших в январе — феврале 2019 года 3 279 человек. Это значительно больше, чем в аналогичный период прошлого года — 2 853.

В Январе — феврале в Хабаровский край прибыло 6 231 человек. Это меньше, чем год назад — 7 051. Уехали из Хабаровского края в первые два месяца 6 121 человек. Таким образом, в плюсе 110 человек. Однако внутрироссийская миграция дала региону минус 279 человек. Зато в плюсе мигранты из стран СНГ — 129 человек, всего международная миграция дала региону положительную цифру в 389 человек. Это могут быть туристы, иностранные специалисты и, конечно, трудовые мигранты из СНГ. Таким образом, сохраняется тенденция 2017—2018 годов: местные уезжают навсегда, мигранты приезжают на время.

Умирают жители Хабаровского края чаще всего от болезней системы кровообращения, на втором месте — онкологические заболевания. В числе причин переезда в другие регионы России чаще всего называют отсутствие достойной работы, транспортную недоступность, слишком дорогую жизнь, в частности, очень дорогие услуги ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Хабаровский край покинули 58 тысяч местных жителей. Бегущее на запад страны местное население замещали, впрочем, не так активно, переселенцы из нищей ЕАО и мигранты из стран Центральной Азии. Всего же отрицательное миграционное сальдо в 2018 году составило 4 931 человек.