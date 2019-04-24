Названы операционные убытки компании LG Display в первом квартале 2019 года

Сеул, , 09:31 — REGNUM В первом квартале 2019 года южнокорейская компания по производству плоскопанельных жидкокристаллических дисплеев LG Display зафиксировала дефицит. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, операционные убытки компании составили 132 млрд вон (~$114,89 млн). По сравнению с первым кварталом 2018 года дефицит увеличился на 98,3 млрд вон (~$85,56 млн), операционная прибыль составила 279,3 млрд вон (~$243,1 млн).

Известно, что компания снова ушла в убытки через три квартала.

Продажи компании составили 5,87 трлн вон (~$5,1 млрд), что на 4% меньше по сравнению с первым кварталом 2018 года и на 15% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.