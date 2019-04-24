В Оренбурге дачные общества под угрозой обесточивания

Оренбург, , 09:20 — REGNUM Ряд садовых некоммерческих товариществ Оренбурга на майские праздники рискует остаться без электроснабжения. Начиная с 30 апреля за долги по электроэнергии уведомлены и стоят на отключении СНТ «Соловушка» (долг 1 779 595,87 рубля), СНТ «Аэлита» (548 474,29 рубля), СНТ «Бургаз» (467 629,84 рубля), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбургской области.

Энергетики отмечают тенденцию роста общей суммы задолженности среди дачных товариществ. Если в 2018 году долг составлял около 40 млн рублей, то сейчас он вырос до 60 млн рублей.

При этом ресурсуснабжающей компании указали, что многие дачные садовые некоммерческие товарищества до сих пор не исполнили требование федерального законодательства. Согласно ему с 1 января 2019 года руководители СНТ обязаны открыть лицевые счета, куда члены товариществ должны перечислять взносы. Таким образом финансовые потоки СНТ становятся прозрачными. Однако ряд СНТ продолжает принимать членские взносы в кассу.

«Поставщик ресурсов «ЭнергосбыТ Плюс» направил письма-уведомления в адрес глав муниципальных образований и органов прокураторы, где напомнил, что в связи со значительным ухудшением платежной дисциплины садоводов начинает процедуры истребования задолженности через суд. Помимо основного долга будут взысканы проценты за просрочку платежей. Следующей мерой станет ввод ограничения потребления электроэнергии», — заявили в филиале Группы «Т Плюс».

Стоит отметить, что весной 2018 года дачники пошли на бунт из-за отключения электричества в СНТ. Выяснилось, что при отключении юридического лица света лишились и те абоненты (21 человек), которые имеют прямые расчёты с ресурсоснабжающей организацией. В конфликт вмешался губернатор. В Доме советов состоялась трехсторонняя встреча с участием представителей дачных товарищества, энергетической компании и правительства региона. Глава Оренбуржья настоятельно рекомендовал энергетикам работать с конкретными должниками садовых обществ, чтобы не страдали те садоводы, которые исправно платят за потреблённые ресурсы.

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