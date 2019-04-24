59 компаний Южной Кореи остались без процентной прибыли — СМИ

Сеул, , 09:18 — REGNUM В 2018 году 59 из 500 крупнейших компаний Южной Кореи не получили процентной прибыли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на CEO Score.

Согласно опубликованным данным, среди 500 крупных компаний Южной Кореи у 385 компаний, которые опубликовали аудиторские и бизнес-отчеты, коэффициент покрытия процентов составил 8,6 пункта, что на 1,1 пункт меньше, чем в 2017 году.

Кроме того, около 16 компаний являются «компаниями-зомби» на протяжении трех лет.

Известно, что в 2018 году общая сумма операционной прибыли компаний составила 170,21 трлн вон (~$148,15 млрд), что на 6,1% меньше, чем годом ранее. А процентные расходы, напротив, увеличились на 5,4% до 19,71 трлн вон (~$17,15 млрд).

За исключением Samsung Electronics и SK Hynix, зафиксировавших лучшие показатели благодаря высоким продажам полупроводников, коэффициент покрытия процентов сократился до 4,8 пункта.

Известно, что в 2018 году 34 компаний, в том числе Korea Electric Power Corporation, Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, Hyundai Samho Heavy Industries, Hyundai Merchant Marine и Young Poong Corporation, объявили об операционных убытках. А 25 компаний, таких как Asiana Airlines, Sejong Industrial, Amkor Technology Korea, Hyundai Wia, BOOYOUNG GROUP, коэффициент покрытия процентов составил менее 1 пункта.

Коэффициент покрытия процентов — финансовый показатель, соизмеряющий величину прибыли до выплаты процентов по кредиту и уплаты налогов с издержками по выплате процентов.