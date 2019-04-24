Количество малых торговых компаний в Казахстане за год выросло на 16%

Астана, , 08:43 — REGNUM Количество малых активных компаний в торговом секторе Казахстана по состоянию на 1 апреля 2019 года составило 37,3 тыс., что на 15,8% больше, чем годом ранее. Об этом 24 апреля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики.

Доля малых компаний от общего количества активных предприятий в торговом секторе составляет 98,6%. Количество крупных и средних компаний составило 532, что на 9,2% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года объем розничной торговли в Казахстане составил 2,22 трлн тенге ($5,84 млрд), что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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