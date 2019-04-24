Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM

Объем инвестиций в охрану окружающей среды в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составил 33,1 млрд тенге ($87,6 млн), что в 15,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 24 апреля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Согласно данным министерства энергетики Казахстана, к классу городов с очень высоким загрязнением воздуха относятся Нур-Султан, Караганда и Темиртау. В список городов с высоким уровнем загрязнения относятся Алма-Ата, Атырау, Усть-Каменогорск, Актюбинск, Джезказган и Семипалатинск.

Наибольший объем инвестиций в этом секторе направлен в Атыраускую область — 23,4 млрд тенге ($62 млн), что в 45,3 раза больше, чем годом ранее. В охрану окружающей среды Акмолинской области инвестировано 4,95 млрд тенге ($13 млн), Карагандинской области — 3,28 млрд тенге ($8,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года инвестиции в охрану окружающей среды Казахстана выросли в 90 раз, до 29,4 млрд тенге ($77,5 млн по курсу на 11 марта 2019 года).

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