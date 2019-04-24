В Мексике заявили о рекордном росте товарооборота с США

Мехико, , 07:53 — REGNUM По итогам первых двух месяцев 2019 года Мексика стала первым торговым партнером Соединенных Штатов, заявил глава мексиканского министерства иностранных дел Марсело Эбрард.

По его словам, товарооборот между двумя странами за январь и февраль текущего года вырос на 3,4%, что составляет $97,4 млрд.

«Впервые, согласно официальным данным, в январе и феврале Мексика стала первым торговым партнером США», — заявил Эбрард, добавив, что это связано с разногласиями США и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, торговая война США и Китая началась весной 2018 года, когда глава Белого дома Дональд Трамп ввёл пошлины на ввоз ряд китайских товаров, на что Пекин ответил зеркальными мерами.

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