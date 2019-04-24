Пермь, , 07:37 — REGNUM

В работе лесопромышленного комплекса (ЛПК) России наметились тенденции, которые показывают, что заготовленный лес перестает быть экспортным сырьем. Согласно Национальному проекту об увеличении доли промышленного экспорта, объем несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году должен составлять 250 млрд долларов, об этом заявил в рамках третьего этапа Национального лесного форума в Перми и. о. заместителя директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Григорий Гусев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края.

Докладывая об итогахотрасли за 2018 год Гусев подчеркнул, что 2018 год был одним из самых успешных в истории лесопромышленного комплекса России.

«Переработчики заготовили 238 млн кубометров леса — так много никогда не заготавливали в истории нашего государства. И при этом, несмотря на некоторые мнения о том, что весь лес вывозится в Китай, отрасль криминализирована, государственная политика по стимулированию переработки леса в РФ дает свои конкретные и ясные плоды. В прошлом (2018) году вывезено за границу необработанного леса всего 19 млн кубометров. Это тоже исторический рекорд — так мало мы тоже никогда не вывозили», — сказал он.

Среди мер поддержки, которые оказывает государство лесопромышленников, Григорий Гусев назвал Корпоративную программу повышения конкурентоспособности, в рамках которой государство субсидирует 4,5% ставки по кредиту на строительство или модернизацию новых производств. Также в настоящее время проходит согласование проект федерального закона о возмещении затрат на строительство инфраструктуры в лесной отрасли.

Напомним, в Перми 22−23 апреля прошёл этап Национального лесного форума. Мероприятие проводится под эгидой Госдумы России при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Участниками форума в Перми стали представители 27 регионов России. Ключевыми темами являлись вопросы использования, сохранения и развития лесной отрасли.

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