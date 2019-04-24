Названа доля нелегальных сигарет в России

Москва, , 07:37 — REGNUM В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.

Отмечается, что при сохранении текущей доли до конца 2019 года объем нелегальных сигарет составит 23,6 млрд штук, а потери бюджета — превысить 70 млрд рублей.

Среди российских регионов по уровню нелегальных сигарет лидирует Северная Осетия (59,8% всей продаваемой табачной продукции), а также Брянская область (36,4%) и Кабардино-Балкария (36,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий оборот сигарет по аналогии с алкогольной продукцией внутри России. Так, устанавливаются количественные нормы по перемещению физическими лицами по РФ табачной продукции, не маркированной в соответствии с нормами российского законодательства.

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