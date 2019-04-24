АвтоВАЗ начинает продажу автомобилей на рынке Монголии

Тольятти, Самарская область, , 07:25 — REGNUM АвтоВАЗ начинает продажу автомобилей LADA в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Сообщается, что АвтоВАЗ подписал контракт о совместной работе с монгольской компанией «Руссо Моторс».

«Первый дилерский центр открылся в городе Улан-Батор», — говорится в сообщении российского концерна.

Пресс-служба АвтоВАЗа также сообщает, что открывшийся в столице Монголии автосалон полностью соответствует всем стандартам LADA как по оформлению, так и по обслуживанию клиентов.

Пока АвтоВАЗ привез в Монголию три модели: седан LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW Cross и трехдверную LADA 4×4. Но к концу 2019 года концерн планирует начать продажу моделей LADA XRAY Cross, пятидверной LADA 4×4, а также автомобилей семейств LADA Granta и LADA Largus.

«Сегодня у нас амбициозные планы развития на монгольском рынке. В случае возобновления российских государственных программ поддержки логистики экспорта, LADA может достичь в среднесрочной перспективе до 15% рынка», — заявил директор по экспорту LADA Макс Миссана.

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