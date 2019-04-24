«Сила Сибири»: Газпром приступил к разработке Ковыктинского месторождения

Санкт-Петербург, , 07:31 — REGNUM Проект Газпрома по разработке Ковыктинского месторождения (Иркутская область) реализуется в строгом соответствии с утверждёнными ранее сроками и уже в конце 2022 года его «голубое топливо» начнёт поступать в газопровод «Сила Сибири». Такой вывод можно сделать из официальной информации областного правительства, опубликованной сегодня, 24 апреля, по итогам рабочей встречи губернатора Иркутской области Сергея Левченко и председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера в Санкт-Петербурге.

«В настоящее время в строгом соответствии с графиком идет подготовка месторождения к промышленной эксплуатации. В частности, продолжается геологическое изучение месторождения, сооружение площадок для буровых установок и подъездных путей к ним. До конца года компания планирует построить здесь семь эксплуатационных скважин», — пояснили в управлении информации ПАО «Газпром».

Там же отметили, что помимо обсуждения вопросов, связанных с перспективами газификации и развития газозаправочной инфраструктуры Иркутской области, в ходе встречи было отмечена возможность создания на месторождении малотоннажной установки по производству сжиженного природного газа. Это позволит Газпрому при бурении скважин заместить дизельное топливо газом — самым экологичным и экономичным видом топлива.

Как уже сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). Его трасса проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской и Амурской областям и Якутии.

Между «Газпромом» и правительством Иркутской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации. Подписана дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома».

Ковыктинское газоконденсатное месторождение является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии. Уровень газификации Иркутской области природным газом составляет 8,1%.

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