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Рубль обновил месячный максимум

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 24 апреля

Рубль обновил месячный максимум
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль и доллар

Москва, 24 апреля 2019, 07:07 — REGNUM  Торги по рублевым парам 23 апреля завершились снижением. Российский рубль в паре с долларом сумел укрепиться на 0,21%, до 63,68 руб., с евро — на 0,46%, до 71,49 руб., с фунтом — на 0,57%, до 82,39 руб. Укреплению рубля способствовали рост цен на нефть и налоговый период, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Торги по нефти завершились в небольшом плюсе. Цена остается торговаться на высоком уровне с ноября 2018 года, однако ситуация близка к развитию коррекционного движения. Это технический момент, и его без новых драйверов роста не избежать.

Также стоит отметить, что 22 апреля доллар США укрепился по всему рынку. Поддержку ему оказывает ожидание пятничной публикации индекса ВВП в США за первый квартал, а также положительные данные с рынка недвижимости в США, которые вышли вчера и оказались выше ожиданий. Экономические показатели предвещают относительно высокие темпы роста экономики, что, в свою очередь, уменьшает вероятность снижения ставки ФРС США.

Сегодня, 24 апреля, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 0,35%, до $74,13. Текущее снижение стоит рассматривать как коррекцию. Пара доллар/рубль достигла целевой зоны 63,50−63,70 руб., но не стоит торопиться «переобуваться» (покупать валюту). Тенденция к росту по нефти сохраняется. Пик платежей приходится на 25 апреля. Есть вероятность, перед новой фазой ослабления рубля он протестирует уровень 63.

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