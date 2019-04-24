Новая схема уличной торговли не избавила Пермь от стихийных рынков

Пермь, , 06:57 — REGNUM В бюджет Перми поступило свыше 5 млн рублей благодаря новой схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО). В настоящее время схема включает 627 объектов, расположенных на муниципальных землях, из них 190 договоров на право размещения НТО заключено уже по новой схеме. Последние изменения по увеличению мест в схеме были внесены 28 марта этого года — добавлено 102 локации, исключено 45 мест в связи с невостребованностью. Об этом отрапортовал первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, докладывая о развитии потребительского рынка на заседании гордумы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

«Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города преследует несколько целей: упорядочение размещения подобных объектов, перераспределение НТО в территории с недостаточной обеспеченностью услугами торговли, улучшение визуального восприятия нестационарной торговли, а также увеличение бюджетной отдачи от нестационарной торговли», — отметил чиновник.

Депутатов интересовал вопрос контроля исполнения законодательства и пресечения незаконной торговли в не предназначенных для этого местах. В частности, что делать жителям частного сектора и членам ТСЖ, если на их территории размещены незаконные торговые объекты. Виктор Агеев пояснил, что, в соответствии с законом, владелец подобного объекта в зависимости от конкретных обстоятельств несет административную и уголовную ответственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

По итогам дискуссии принято решение принять информацию, изложенную Виктором Агеевым, к сведению и до 1 июня 2019 года провести круглый стол с участием представителей малого и среднего предпринимательства, общественных организаций, Пермской торгово-промышленной палаты, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае и депутатов для детального изучения ситуации. Также администрации Перми рекомендовано до конца года обеспечить проведение торгов на право заключения договоров на размещение НТО и достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. До 1 октября в гордуму должны быть направлены варианты развития уличной торговли.

«Депутатский корпус должен четко представлять внутреннюю логику всех действий, этапность и способы взаимодействия. Для развития нашего города нам следует помочь бизнесу и разработать четкую схему работы», — считает председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.

«Не может не радовать, что администрация продвинулась в решении данного вопроса, однако стихийные рынки продолжают появляться, общественники бьют тревогу. На мой взгляд, следует детально изучить нормативно-правовую базу и принять дополнительные меры», — подчеркнул депутат Илья Лисняк.

Первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин отметил, что в Перми имеется серьезное напряжение в секторе нестационарной торговли. Необходимо налаживать полноценный, конструктивный, деловой и двухсторонний диалог с бизнесом, а при работе над планом развития торговли следует учитывать мнение не только представителей бизнеса, а всех горожан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта 2018 года гордума Перми утвердила поправки в правила городского благоустройства, которые вызвали широкий резонанс и протест со стороны ряда ТСЖ и владельцев киосков. На размещение нестационарных торговых объектов (НТО) и нестационарных объектов по оказанию услуг на определенных территориях был наложен запрет. В частности, на придомовой территории запрещено размещать киоски по продаже питьевой воды. Защищая свои интересы, предприниматели и главы ТСЖ обращались в суд, появилось видеообращение к президенту с просьбой отменить решение гордумы, поскольку ТСЖ вправе распоряжаться земельным участком по своему усмотрению.

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