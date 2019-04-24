Эр-Рияд объявил об увеличении нефтедобычи

Эр-Рияд, , 05:42 — REGNUM Рост объёмов нефтедобычи запланировала Саудовская Аравия, сообщает Reuters.

Уточняется, что рост добычи связан с очередным ужесточением американской политики в отношении Ирана и начнётся с мая 2019 года. При этом Эр-Рияд не собирается нарушать соглашений ОПЕК+, то есть рост добычи не превысит 10,3 млн баррелей в сутки.

Напомним, Вашингтон прекратил продлевать послабления для покупателей иранской нефти. Теперь страны, которые импортируют чёрное золото из Ирана, подпадут под санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этот демарш иранские власти ответили анонсом роста нефтедобычи в ближайшем будущем. Тегеран отмечает, что у него сохраняются свои отношения с торговыми партнёрами и Вашингтон будет не в силах их разрушить.

Отметим, что Эр-Рияд сразу же поддержал новое антииранское решение Вашингтона — в отличие от союзников Ирана, в том числе и Китая, который тоже теперь оказывается под вторичными санкциями.

Читайте также: Эр-Рияд приветствовал решение США о полном запрете импорта нефти из Ирана

Читайте ранее в этом сюжете: Тегеран ответит на санкции Вашингтона новыми баррелями нефти