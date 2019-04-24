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Тегеран ответит на санкции Вашингтона новыми баррелями нефти

Экономика

Ответом на американские нефтяные санкции станет увеличение объёма нефтедобычи

Тегеран ответит на санкции Вашингтона новыми баррелями нефти
Резервуары с нефтью

Тегеран, 24 апреля 2019, 04:51 — REGNUM  Объём нефтедобычи будет увеличен Ираном в ответ на американские нефтяные санкции, сообщил журналистам Хешматолла Фалахапитшех, возглавляющий комиссию по безопасности и внешней политике иранского парламента.

Фалахапитшех сказал, что теперь Тегеран собирается поднять нефтедобычу до уровня, который будет выше миллиона баррелей нефти в день. Он отметил, что не власти Штатов будут решать, сколько Иран будет продавать нефти и куда.

Напомним, 22 апреля президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что очередного моратория на вторичные санкции для покупателей иранской нефти не будет. То есть все покупатели иранской нефти окажутся под санкциями, и тогда Тегеран лишится рынка сбыта.

До сих пор отсрочкой пользовались восемь стран — импортёров иранской нефти, а именно Китай, Южная Корея, Япония, Индия, Турция, Греция, Италия и Тайвань. Очередное антииранское решение уже осудили в Пекине. Отметим, что ситуацией воспользовалась Саудовская Аравия, поддержавшая санкции.

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