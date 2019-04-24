В США предъявили обвинения в промышленном шпионаже гражданину Китая

Нью-Йорк, США, , 04:54 — REGNUM Власти Соединенных Штатов предъявили обвинения в промышленном шпионаже в пользу Китая бывшему сотруднику компании General Electric Сяоцзин Чжену и китайскому бизнесмену Чжаоси Чжану, говорится в заявлении прокуратуры штата Нью-Йорк.

Власти подозревают Сяоцзина Чжена в передаче секретных данных о газовых и паровых турбинах компании General Electric своему партнеру по бизнесу Чжаоси Чжану, который находился в Китае. Прокуратура отмечает, что во время работы Чжена в компании он имел доступ к сведениям о продукции, составляющим коммерческую тайну. В частности, он переправлял своему китайскому партнеру по электронной почте чертежи, сведения о характеристиках продукции General Electric и подробное описание изделий.

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Американские власти утверждают, что подозреваемые якобы получали финансовую и иную поддержку от властей Китая. По законам США им может грозить до 25 лет тюрьмы, а также штраф в размере более $5 млн.

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