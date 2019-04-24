Считая по-новому, Росстат нашёл у граждан 1,75 трлн руб. лишних доходов

Москва, , 03:32 — REGNUM После пересчёта по новой методике Росстат обнаружил, что в 2016—2018 гг. доходы граждан страны оказались почти на 1,75 трлн руб. больше по сравнению с предыдущими расчётами. Данные были обнародованы 23 апреля на заседании Научно-методологического совета при Росстате.

В новом отчёте Росстата о денежных доходах граждан с 2013 г. сказано, что реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) за шесть лет упали не на 10,9%, а только на 8,3%.

Авторы отчёта указывают, что в 2014 г. падение доходов оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии. А в 2015—2017 гг. — «несколько слабее». Что касается 2018 г. обе методологии показали, что «темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю».

Также отмечается, что, считая по-новому, Росстат пересмотрел уровень совокупных денежных доходов в 2016 г.: он оказался на 330 млрд рублей больше, чем считалось до сих пор. В 2017 г. — на 710 млрд рублей больше, а в 2018 г. — на 707 млрд рублей больше. Исходя из этого и получилось, что в 2016—2018 гг. доходы российских граждан оказались почти на 1,75 трлн руб. больше, чем считалось до сих пор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития опубликовало доклад, согласно которому рост уровня реальных располагаемых доходов российских граждан составит в 2019—2022 гг. 1,8%. Расчёты МЭР некомплиментарно прокомментировал экономист Михаил Хазин.

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