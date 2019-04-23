Вторник, 23 Апреля 2019 года
22:34:55 МСК

Рост цен на продукты питания в России в I квартале 2019 года составил 3,1%

Экономика

В странах Евросоюза за этот же период еда подорожала на 1%

Рост цен на продукты питания в России в I квартале 2019 года составил 3,1%
Продуктовая тележка

Москва, 23 апреля 2019, 21:48 — REGNUM  Рос цен на продукты питания в магазинах Российской Федерации в первом квартале 2019 года составил 3,1%. Такие данные следуют из опубликованного сегодня, 23 апреля, отчета Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Согласно данным Росстата, только за март 2019 года цены на продукты питания в России выросли на 0,6%. За период с января по март существенно выросли цены на овощи — на 20,8%. Цена на фрукты выросла на 4,1%, хлебобулочные изделия и крупы — рост на 2,9%. Дорожает мясо, молочные изделия, сыры и яйца.

Также отмечается, что за этот же период цены на продукты питания в странах Европейского союза выросли только на 1%. А в марте в странах ЕС отмечается снижение цен на продукты питания на 0,2%.

Росстат отмечает, что в 2018 году продукты питания в России дорожали быстрее, чем в странах ЕС в 4,2 раза — 5,5% роста против 1,3%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Цены на продукты питания в магазинах РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить