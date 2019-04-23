В Свердловской области будут реализованы крупные инвестиционные проекты

Екатеринбург, , 21:11 — REGNUM Защита интересов предпринимателей, повышение инвестиционного климата, перспективные инвестпроекты, а также укрепление сотрудничества свердловских предприятий с «Интер РАО» стали главными темами заседания инвестиционного совета региона под председательством и.о. губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

«В ежегодном послании Федеральному собранию президентом Российской Федерации Владимиром Путиным улучшение делового климата обозначено как одно из ключевых составляющих повышения темпов экономического роста. В Свердловской области мы последовательно проводим работу в этом направлении, и ее результаты положительно оценены Агентством стратегических инициатив в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата», — отметил Алексей Орлов.

Министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова рассказала, что для улучшения инвестклимата в Свердловской области применяются 12 моделей упрощения процедур ведения бизнеса.

«На 1 января 2019 года в соответствии с данными информационной системы «Region-ID» уровень внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Свердловской области составил 98%. Это на 4% выше уровня прошлого года и на 4% выше, чем в среднем по России. 7 из 12 целевых моделей выполнены на 100%», — отметила министр.

В частности, по информации заместителя губернатора Свердловской области — исполняющего обязанности министра по управлению государственным имуществом Сергея Зырянова, на конец 2018 года на 100% достигнуты контрольные показатели целевой модели «Регистрация права собственности». Максимальный срок регистрации прав составляет три рабочих дня при плановом значении на 2021 год семь рабочих дней.

Также члены инвестсовета ознакомились с двумя проектами, рекомендованными для включения в перечень приоритетных. Генеральный директор «СМАК» Владилен Фуфаров представил план строительства нового завода хлебобулочных изделий.

«За 18 лет мы увеличили выпуск продукции в натуральном выражении в 5 раз, в день мы отгружаем по 100 тонн продукции. Но на действующей площадке мы не можем обеспечить дальнейший рост. Строительство нового завода позволит увеличить производство минимум в два раза», — сказал Владилен Фуфаров.

Новый завод планируется запустить недалеко от поселка Кольцово. Летом текущего года планируется начать строительство, запуск производства, площадью 40 тысяч квадратных метров, намечен на осень 2021 года. Выпуск продукции и производительность при этом повысятся в два раза. Стоимость проекта оценивается в 3,6 миллиарда рублей. Кроме того, прорабатывается вопрос с профильными учебными заведениями Екатеринбурга по организации современного учебного центра по практической подготовке студентов на базе будущего завода.

Еще один проект, рекомендованный к включению в перечень приоритетных, — организация высокотехнологичного производства импортозамещающих пассажирских сидений для общественного транспорта.

Генеральный директор «СИБЕКО системы пассивной безопасности» Дмитрий Камерлохер рассказал, что планируется выпускать сиденья европейского уровня из современных материалов для авиа-, железнодорожного и автотранспорта. Проект оценивается в 325 миллионов рублей, планируется создание порядка 120 новых рабочих мест.

Также в рамках заседания инвестиционного совета Алексей Орлов и член правления, руководитель дивизиона снабжения ПАО «Интер РАО» Дмитрий Филатов подписали план мероприятий по расширению использования оборудования и технологий предприятий Свердловской области, в том числе импортозамещающих, в энергетической отрасли Российской Федерации на период 2019—2023 годов.

«Это дорожная карта по реализации соглашения, которое мы подписали в рамках ИННОПРОМ-2018. Губернатор Евгений Куйвашев с акционерами компании договорились усилить присутствие свердловских компаний в решении вопросов импортозамещения крупнейшей российской энергетической компании «Интер РАО», — сказал Алексей Орлов.

В частности, он отметил, что результатом реализации мероприятий дорожной карты станет обеспечение свердловским предприятиям доступа к закупкам для нужд «Интер РАО».

«За прошлый год в рамках сотрудничества со Свердловской областью объем закупок составил 1,3 миллиарда рублей. Мы двигаемся вперед и, безусловно, хотим большего. Дорожная карта нам нужна для того, чтобы детально подойти ко всем вопросам, в том числе, на стадии научных разработок, помочь малому бизнесу, крупному бизнесу. Мы в этом крайне заинтересованы», — отметил Дмитрий Филатов.