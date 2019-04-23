В Санкт-Петербурге поздравили победителей олимпиады «Я – профессионал»

Санкт-Петербург, , 20:07 — REGNUM В Санкт-Петербургском политехническом университете состоялась торжественная церемония чествования дипломантов олимпиады «Я — профессионал» сезона 2018/2019 года из числа студентов Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец, руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара и более 400 дипломантов проекта.

С приветственным словом к дипломантам обратилась Любовь Совершаева, вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга.

«Студенческая олимпиада «Я — профессионал» — это не только олимпиада в новом формате, которая проводится на открытой платформе «Россия — страна возможностей», но и своего рода социальный лифт. После того как вы стали дипломантом, вы можете продолжить обучение в одном из ведущих вузов или пройти интересную стажировку. Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уделяет огромное внимание развитию молодежи и уверен, что без вовлечения молодых специалистов в процесс управления невозможно дальнейшее прогрессивное развитие города. Мы реализуем проект «35 на 35», согласно которому во всех органах власти, начиная с муниципалитетов и заканчивая высшими органами исполнительной власти, должно быть не менее 35% сотрудников моложе 35 лет. У каждого есть шанс, и я с удовольствием приглашаю всех желающих работать в Администрации», — отметила Любовь Совершаева.

Санкт-Петербург занял второе место среди регионов РФ по количеству дипломантов. В числе 475 петербургских студентов, занявших призовые места, 22 золотых, 23 серебряных и 39 бронзовых медалистов. Победителями состязаний стали 117 участников, а призерами — 274.

«Отличительная черта олимпиады — это практикоориентированные задания очного тура, которые разрабатываются академическим сообществом совместно с работодателями. И в этом заключается огромное преимущество проекта для участников, потому что им не надо подстраиваться под конъюнктуру рынка. Вне зависимости от направления, у каждого из них есть возможность проверить свои силы и заявить, что ты профессионал. Санкт-Петербург второй год подряд показывает очень хорошие результаты по причине того, что в нем представлены вузы, которые готовят таких профессионалов по всем направлениям проекта, и мы очень высоко оцениваем уровень подготовки, который дают вузы Санкт-Петербурга», — отметила Валерия Касамара.

В рамках мероприятия состоялся интеллектуальный хакатон «О'кей, Google: как стать профессионалом в мире искусственного интеллекта?» и встреча дипломантов с потенциальными работодателями.

Топ рейтинга вузов Санкт-Петербурга по количеству дипломантов выглядит следующим образом: СПбГУ (143 человека), СПбПУ (102 человека), Университет ИТМО (82 человека), НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург (40 человек), СПГГУ (25 человек), СПбГЭТУ ЛЭТИ (13 человек), СПбАУ РАН (12 человек), ПСПбГМУ (8 человек), СПбГЭУ (8 человек) и РГПУ им. А. И. Герцена (5 человек).

В новом сезоне проекта число дипломантов увеличилось во всех федеральных округах. Практически в пять раз больше успешных участников в этом году в Северо-Кавказском федеральном округе (рост с 12 до 53). В Дальневосточном федеральном округе количество дипломантов увеличилось более чем вдвое (рост с 53 до 138). Почти в два раза выросли показатели в Москве (рост с 627 до 1131), Санкт-Петербурге (рост с 238 до 475), Сибирском (рост с 234 до 443) и Северо-Западном (рост с 35 до 61) федеральных округах. Полуторакратный рост показали Приволжский (рост с 348 до 520), Центральный (рост с 145 до 217) и Уральский (рост с 183 до 252) федеральные округа. В Южном федеральном округе число дипломантов возросло с 155 до 168 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Я — профессионал» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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