Москва, , 20:04 — REGNUM

22 апреля прошла премьера фильма «Главбух. История одной фирмы», который подготовила редакция журнала «Главбух» в подарок всем бухгалтерам России. Первый номер журнала «Главбух» вышел 21 апреля 1994 года. С 2002 года установилась традиция отмечать в этот день профессиональный праздник — неофициальный День Главбуха.

Редакция журнала уже не первый раз отмечает свой день рождения и профессиональный праздник выходом фильма. В 2011 году в этот день вышел первый короткометражный фильм «День главбуха», сделанный в жанре иронического детектива. Через год представил продолжение истории — «День главбуха-2».

К своему юбилею редакция журнала «Главбух» в этом году выпустила киноальманах из трех короткометражных фильмов, главным героем которых стала коммерческая фирма и люди которые в ней работают.

«На примере одной фирмы мы показали, насколько сложно и одновременно легко было вести бизнес в нашей стране. Ведь предприятием здесь может владеть каждый — от олигарха до бомжа. Через призму времени мы показываем истории жизни людей и их ценности, истории о вере, надежде и любви», — рассказала главный редактор журнала «Главбух» Светлана Ковалевская.

В первой истории рассказывается о создании компании в Екатеринбурге в 1990-е. Во второй, о том, как был заработан основной капитал в Ростове-на-Дону в 2000-е. В третьей новелле — уже наши дни — показан офис все той же компании «доросшей» до Москвы и здесь осевшей.

Объединяет все истории интервью главного героя, который и ведет повествование из своего лимузина в Лондоне.

Режиссерами короткометражек стали Александр Иринархов (первая часть — «Вера»), Руслан Братов («Надежда»), Иван Соснин («Любовь»). В киноальманахе снялись Александр Баширов, Ирина Пегова, Анастасия Пронина, Никита Еленев, Андрей Благословенский, Никита Кукушкин, Соня Райзман.

В «Главбухе» подчеркивают, что, несмотря на кажущуюся «сухость» профессии людей «считающих цифры и перекладывающих бумажки», история бизнеса — это, прежде всего, история людей, и за финансовыми потоками и отчетами компаний стоят главные бухгалтеры со своими человеческими и профессиональными проблемами.

Кстати, слово «бухгалтер» в переводе с немецкого языка означает «книговод (счетовод)». В качестве термина слово «бухгалтер» начало употребляться в 1498 году. Его автором является Христофор Штехер, служивший в Инсбрукской счетной палате, которого и принято считать первым бухгалтером. В России слово «бухгалтер» ввел в обиход Петр Первый. «Двойная бухгалтерия» впервые появилась в Италии в конце XV столетия.