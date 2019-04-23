Министерства и бизнес оценят проекты участников конкурса «Цифровой прорыв»

Москва, , 19:37 — REGNUM Организаторы всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» объявили состав экспертного совета, которому предстоит оценить уровень компетенций и проекты участников на очных этапах конкурса.

В экспертный совет вошли представители государственных и коммерческих организаций, успешно реализующих внутренние и внешние цифровые инициативы — Минобрнауки, Минпромторг, Минкомсвязь, РАСИ, РАЭК, корпорация «Росатом», ПАО «Ростелеком», «СКБ Контур», Внешэкономбанк, компания Seldon и др.

«Я убежден, что только при тесном сотрудничестве представителей бизнес-сообщества и молодых специалистов и раннем погружении их в реальные задачи отрасли возможно построение конкурентоспособной экономики. Формат, предложенный организаторами конкурса «Цифровой прорыв», позволит в максимально быстрые сроки собрать идеи, которые уже через полгода смогут сформировать будущее ключевых отраслей российской экономики», — отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

Экспертный совет будет выступать внешним оценщиком проектов, разработанных командами во время региональных хакатонов — по результатам их оценок будет сформирован пул специалистов, прошедших в последний очный этап конкурса.

«Часто бизнесу не хватает дерзких, свежих идей на этапе прототипа, которые можно в дальнейшем усовершенствовать и доработать под конкретную задачу, стоящую перед компанией. Перед экспертным советом будет стоять непростая задача — нам придется оценить немало действительно прорывных проектов. Выбрать лучших будет тяжело, но уверен, что многие команды найдут технологических партнеров уже на региональном этапе соревнований», — отметил генеральный директор компании Seldon Илия Димитров.

Полный список членов экспертного совета конкурса «Цифровой прорыв»:

Денис Солодовников, заместитель министра науки и высшего образования РФ;

Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ;

Михаил Насибулин, директор департамента Минкомсвязи по координации и реализации проектов по цифровой экономике;

Игорь Агамирзян, вице-президент НИУ ВШЭ.

Андрей Белевцев, директор по цифровой трансформации «Газпром нефть»;

Андрей Бугаенко, заместитель директора НИИ «Восход»;

Дмитрий Волошин, генеральный директор Otus.ru;

Владимир Габриелян, вице-президент, технический директор Mail.ru

Борис Глазков, вице-президент ПАО «Ростелеком»;

Илия Димитров, генеральный директор Seldon;

Андрей Клепач, заместитель председателя Внешэкономбанка;

Дмитрий Мраморов, председатель Совета директоров «СКБ Контур»;

Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций;

Екатерина Солнцева, директор по цифровизации корпорации «Росатом»;

Александр Тормасов, ректор университета «Иннополис»;

Мария Шклярук, генеральный директор Центра перспективных управленческих решений.

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Заявочная капания продлится по 12 мая, после чего участников ждет онлайн-тестирования, участие в котором является обязательным для прохождения в региональный этап конкурса. Региональный этап будет проводиться в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где представители информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 000 рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей, которая учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».

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