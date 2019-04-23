В Калуге открылся V международный форум «Фармэволюция 2019»

Калуга, , 16:23 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял сегодня, 23 апреля, участие в открытии V международного форума по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция 2019».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, участники форума — руководители крупнейших фармкомпаний, представители Министерства промышленности и торговли РФ, федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, научно-исследовательских центров, институтов развития, отраслевых ассоциаций, аптечных сетей, а также аналитики и эксперты отрасли. В числе приглашенных — депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр. Пленарная сессия была посвящена теме стратегического развития отечественной фармацевтической промышленности, трендам и прогнозам.

Приветствуя аудиторию форума, глава калужского региона Анатолий Артамонов подчеркнул, что «в настоящее время фармотрасль вышла в России на первый план в заботах о здоровье человека, которые мы решаем в рамках национальных проектов и современных вызовов. На этом этапе важно обсудить, как далее эффективно развивать эту область знаний и производства».

Говоря о калужском кластере фармацевтики, биотехнологии и биомедицины калужский губернатор отметил, что сегодня он — один из крупнейших в России. К концу 2019 года его предприятия будут выпускать уже более 200 наименований лекарственных препаратов. При этом число участников кластера ежегодно растет, в 2019 году готовятся к открытию заводы российских компаний «Фарм-Синтез» и «Сфера-Фарм».

Продолжается развитие действующих компаний и привлечение новых инвесторов. Большое значение область уделяет подготовке кадров — на базе НИЯУ МИФИ создан Центр практического обучения работников фармацевтической промышленности, оснащенный самым современным оборудованием.

«В центре используется дуальная система обучения, значительную часть времени учащиеся проводят на реальных производствах. Ряд предприятий учредили поощрительные стипендии», — заметил губернатор.

Губернатор Анатолий Артамонов особо подчеркнул, что отраслевая стратегии «Фарма-2030» делает приоритетными направления, которые определены последним майским указом президента страны. Это — борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения, поддержка активного долголетия.

«Калужская область будет активно участвовать во всех этих программах. Будем стремиться обеспечить население страны качественными медицинскими препаратами», — сказал глава региона.

Участники форума обсудят вопросы, касающиеся разных сторон развития отрасли в рамках стратегии «Фарма-2030». В частности, новшества российского законодательства в данной сфере, экспорт, внедрение цифровых технологий, научно-исследовательские практики и профильное образование, а также вопросы лекарственного обеспечения населения и отдельных направлений здравоохранения.

Ряд фармацевтических компаний представили на выставке свои проекты.

Организаторами форума выступили — Агентство регионального развития Калужской области, региональное Агентство инновационного развития — Центр кластерного развития при поддержке Калужского фармацевтического кластера совместно с издательским домом «Коммерсантъ».

Приветствие к организаторам и участникам международного форума «Фармэволюция 2019» направил первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.

В обращении, в частности, говорится: «Для полной реализации потенциала российской фармацевтической медицинской промышленности, а главное — для удовлетворения потребностей врачей и пациентов нам всем необходимо четкое понимание путей развития. Минпромторг России уделяет особое внимание созданию условий для разработки и производства отечественных лекарственных препаратов и медицинских изделий. Мы поддерживаем разработку и вывод на рынок современной эффективной и безопасной продукции».

В тексте также выражается благодарность организаторам форума за предоставленную профессионалам возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отрасли.