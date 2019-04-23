Рахмон отменил новые тарифы на мобильный интернет в Таджикистане

Душанбе, , 19:17 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил новые расценки на мобильный интернет, установленные согласно указу Антимонопольной службы Таджикистана, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сегодня по указанию Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона расценки по использованию Интернета и стоимости тарифов мобильных компаний были возвращены в исходное положение.

По поручению Президента страны уважаемого Эмомали Рахмона приняты меры в отношении ответственных лиц, допустивших подобное положение», — сказано в сообщении.

Напомним, что согласно распоряжению антимонопольной службы Таджикистана, была установлена минимальная стоимость оного мегабайта мобильного интернета для всех сотовых операторов страны. С 18 апреля единые тарифы вступили в силу. В результате стоимость доступа во всемирную сеть выросла в среднем в 2−3 раза. Учитывая, что мобильный интернет в Таджикистане регулярно признается самым медленным в мире, а население — самым бедным в СНГ, такие нововведения были встречены таджикистанцами крайне негативно и породили волну возмущения действиями властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, Эмомали Рахмон снял с должности главы Антимонопольной службы Саъди Кодирзода, назначив его заместителем главы исполнительного аппарата президента.

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