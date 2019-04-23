В Челябинске в 2018 году вырос объём строительных работ

Челябинск, , 20:28 — REGNUM В Челябинске по итогам 2018 года возрос объём строительных работ. Об этом 23 апреля депутатам городской думы заявил мэр Владимир Елистратов.

По его словам, объём таких работ вырос на 3% и оказался больше 9 млрд рублей. Всего в городе были введены 647 тыс. кв. метров жилья, а также школа на 1100 учеников, два детских сада и четыре медицинских учреждения.

Также Елистратов добавил, что средние и крупные предприятия Челябинска оказали услуг на 720 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом это больше на 5,9%. Вырос и оборот розничной торговли — почти на 11%. Кроме того, за 2018 год на территории города было открыто больше 330 объектов общепита и торговли, что позволило создать примерно две тысячи новых рабочих мест.