Волгоградская область рассчитывает на объем ВРП в триллион рублей

Волгоград, , 18:13 — REGNUM Меры, которые позволят Волгоградской области к 2021 году достичь объема ВРП уровне одного триллиона рублей, обсуждали на встрече 23 апреля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Андрей Бочаров, сообщила пресс-служба обладминистрации. Сегодня Волгоградская область входит в десятку ведущих регионов по объему производства сельскохозяйственной продукции — в 2018 году показатель достиг 128 миллиардов рублей.

В частности, обсуждалось развитие мелиорации. За последние годы в регионе ежегодно в эксплуатацию вводится около шести тысяч гектаров орошаемых площадей, общая площадь их выросла с 34,3 тысячи гектаров в 2014 году до 50,7 тысячи в 2018-м.

Также на встрече обсуждался ход реализации инвестиционных проектов, которые предполагают формирование производственных цепочек, создания и модернизации перерабатывающих производств, развитие транспортно-логистической инфраструктуры. В частности, в регионе реализуется проект по строительству животноводческого комплекса на 2500 голов крупного рогатого скота, увеличению орошаемого клина реализует в Калачевском районе Волгоградской области СП «Донское». В регионе решаются задачи обеспечения жителей Волгоградской области мясом и молоком, произведенным на территории региона. Продолжается развитие селекционных центров и племенного животноводства.