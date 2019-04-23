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За I квартал 2019 года столица Киргизии получила 1,8 млрд рублей дохода

Экономика

92,7% от этой суммы — это налоговые поступления

Бишкек, 23 апреля 2019, 18:05 — REGNUM  В целом по столице Киргизии фактическое поступление доходов в январе-марте 2019 года составило 2 млрд 35,2 млн сомов (1 млрд 863 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В доход местного бюджета в виде неналоговых доходов за этот период поступило 162,5 млн сомов (148,7 млн рублей). В том числе:

  • от аренды муниципальной земли — 96,7 млн сомов (88,5 млн рублей);
  • от аренды земли под объектами облегченного типа — 22,1 млн сомов (20,2 млн рублей);
  • от аренды муниципального имущества — 20,4 млн сомов (18,7 млн рублей);
  • от сбора за вывоз мусора — 16,6 млн сомов (15,2 млн рублей).

В структуре налоговых доходов основную часть составляет подоходный налог. Его доля в первом квартале текущего года составила 48%, добровольный патент — 17% и налог с продаж — 13%.

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Экономика Киргизии
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