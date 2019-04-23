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Азиатский банк развития выделит Киргизии $68,5 млн на трассу «Север – Юг»

Экономика

Кредит будет предоставлен республике на срок, превышающий 30 лет

Бишкек, 23 апреля 2019, 17:22 — REGNUM  Азиатский банк развития предоставит Киргизии кредит на сумму $59 млн (3 млрд 763 млн рублей) и грант в размере $9,5 млн (606 млн рублей) на строительство автомобильной дороги протяженностью 430 км, которая соединит север и юг республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента Киргизии.

По имеющимся данным, кредитный займ республика получит на 32 года, из которых льготный период составит 8 лет. При этом Киргизия выплатит в качестве процентов по кредиту дополнительно $18,1 млн (1 млрд 154 млн рублей).

Также, по условиям соглашения с АБР, киргизская сторона должна будет вложить в строительство автотрассы $12,75 млн (813 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов, сумма государственного внешнего долга Киргизии превышает $3 млрд 838,7 млн (более 244 млрд 855 млн рублей) или 44,3% к прогнозируемому объему ВВП страны.

Из этой суммы Азиатскому банку развития республика задолжала около $584,1 млн (более 37 млрд 257 млн рублей)

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Внешний долг Киргизии
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