Почти 19 млрд руб. вложат «Россети» в энергокомплекс Чечни

Грозный, , 17:16 — REGNUM Органы власти Чечни высоко ценят пристальное внимание, которое уделяют энергетики развитию отрасли в республике. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе рабочей встречи с генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским, состоявшейся сегодня, 23 апреля, в Грозном. В обсуждении актуальных вопросов развития электросетевого комплекса региона приняли участие члены правительства Чечни, а также топ-менеджеры группы «Россети», генеральный директор «МРСК Северного Кавказа» Виталий Иванов, представители АО «Чеченэнерго».

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью компании «Россети», Павел Ливинский в подтверждение слов Рамзана Кадырова озвучил промежуточные итоги реализации программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики. Начиная с 2017 года, рассказал он, специалисты энергокомпании выполнили около 20 мероприятий для выдачи мощности Грозненской ТЭЦ, построили три новых подстанции — «Курчалой», «Гудермес-Сити», «Черноречье» — общей стоимостью более 2 млрд рублей. Кроме того, приобретено 106 единиц спецтехники на общую сумму 295 млн рублей.

«Для получения объективной оценки состояния сетевого комплекса республики мы провели всесторонний технический аудит. В результате было принято решение о реализации комплексной программы по обеспечению надёжного электроснабжения Чеченской Республики, — отметил Павел Ливинский. — Программа рассчитана до 2024 года, на её реализацию будет направлено 18,8 млрд рублей. Это позволит не только подготовить энергосистему к безаварийной работе в осенне-зимние периоды, но и в целом существенно повысить надежность энергоснабжения жителей, решить наболевшую проблему с отключениями. Важно, что по всем запланированным мероприятиям нас поддержал лидер Чечни Рамзан Кадыров и правительство Республики».

Павел Ливинский отметил, что на первом этапе реализации программы повышения надежности энергетики вложат в ремонт энергообъектов более 342 млн рублей. Кроме того, запланировано пополнение аварийного запаса, приобретение резервных источников питания, транспорта на общую сумму 556 млн рублей. Особое внимание будет уделено кадрам: будут сформированы дополнительные бригады для проведения оперативно-восстановительных работ.

Стороны также приняли решение о создании «антикризисной комиссии», которая будет следить за качеством и оперативностью реализации всех этапов программы. В комиссию войдут представители органов власти Чеченской Республики, ПАО «Россети», МРСК Северного Кавказа и АО «Чеченэнерго».