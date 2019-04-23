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Ивановское УФАС возбудило дело против политехнического университета

Экономика

Вуз заподозрили в неправомерном заключении договоров

Иваново, 23 апреля 2019, 17:00 — REGNUM  Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено Ивановским УФАС в отношении Ивановского государственного политехнического университета 22 апреля, сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Вуз заподозрили в нарушении законодательства при распоряжении федеральным государственным имуществом: по данным ведомства, ФГБОУ ВО ИВГПУ заключило ряд договоров аренды с хозяйствующими субъектами, не проведя при этом необходимые конкурсные процедуры. УФАС углядело в действиях вуза признаки нарушения ч. 1 и ч. 3 ст. 17.1 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Отметим, что летом 2018 года прокуратура области внесла представление в адрес ректора Иваноантимоновского политеха об устранении нарушений требований законодательства о государственной собственности: тогда прокурорской проверкой было установлено, что общежитие вуза (ул. Поэта Ноздрина, д. 13), находящееся в оперативном управлении университета, находится фактически в аварийном состоянии.

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Борьба с монополизацией в экономике
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