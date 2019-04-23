Правящий класс РФ не готов к экономической конфронтации с Западом — мнение

Москва, , 17:24 — REGNUM Крупные сырьевые экспортёры РФ не хотят инвестировать в обрабатывающую промышленность, потому что их пугают колоссальные риски, уверен доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он 23 апреля рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

«Им выгодно вкладывать средства или в зарубежные активы, или в российскую нефтянку, которая даёт максимальную рентабельность, — сказал Комолов. — Инвестировать в российскую обрабатывающую промышленность — значит, нести колоссальные риски. Она подорвана и неконкурентоспособна на мировом рынке. Для того чтобы эту конкурентоспособность восстановить и выйти хотя бы на уровень советской обрабатывающей промышленности, нужно пройти путь с нуля. Восстановить материальную базу и образовательные учреждения, которые поставляли бы рабочую силу для промышленных предприятий».

Увы, такие затраты, как полагает экономист, не по карману частному сектору, а значит, здесь обязательно нужно участие государства.

«Плюс ко всему, чтобы развивалась обрабатывающая промышленность, нужны благоприятные финансовые условия, — призвал не забывать эксперт. — А мы видим, что вся экономическая система настроена на то, чтобы извлекать ресурсы из реального производства и у населения и отдавать эти ресурсы сырьевым отраслям. Кроме того, российский правящий класс не готов вступать в открытую конфронтацию с западным миром. Например, начать развивать своё самолетостроение — значит, объявлять войну какому-нибудь «Боингу», который пользуется всемерной поддержкой американского государства, получает от него заказы. Такую вольность российскому правящему классу не простят. Он это прекрасно понимает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, производство в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях РФ упало в 2018 году. Основной спад произошёл в производстве гражданских и военных самолётов, вертолётов, космических кораблей и межконтинентальных ракет.

Так, производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году сократилось на 13,5%, при этом до 2018 года данное производство росло четыре года подряд.

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