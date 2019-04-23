Против кого дружите? Минфин и ЦБ РФ раскритиковали за девальвацию рубля

Москва, , 17:10 — REGNUM Нарастающий отток капитала из РФ связан с её местом в международном разделении труда, убеждён доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«После холодной войны РФ вошла в мировую экономику на правах периферии, — сказал он. — Нам другого места там никто не собирался предоставлять. Изменилась отраслевая структура российской экономики. Экономика стала моноотраслевой. Вся хозяйственная система РФ служит тому, чтобы обслуживать интересы сырьевых экспортёров. Россия в этом случае выступает в мире как поставщик сырья, не только нефти, газа и леса. Лес, как выяснилось, мы вообще продаём себе в убыток».

Однако из-за того, что РФ стала экспортёром сырьевых товаров, ей пришлось вступить в невидимую конкуренцию с другими экспортёрами сырья — в конкуренцию за право продать свой товар странам центра. Эта борьба, по словам Комолова, требует от российской экономики максимально девальвировать российский рубль.

«Чем рубль дешевле, тем выгоднее будет экспорт за рубеж, — сказал экономист. — Именно для того, чтобы девальвировать рубль и искусственно удешевлять его относительно доллара, Центральный банк не препятствует выводу капитала за рубеж и сам осуществляет этот отток через инструменты формирования международных резервов и выплату государственного долга».

Иными словами, по мнению Комолова, вся экономическая система РФ настроена на то, чтобы избавляться от капитала.

«Это создаёт благоприятные условия для сырьевых экспортёров. Пару лет назад Центральный банк заявил о том, что больше не влияет на валютный курс и отказался от валютных интервенций. Однако по факту это влияние сохранилось, но не со стороны ЦБ, а со стороны Министерства финансов, — уточнил Комолов. — Если раньше ЦБ осуществлял масштабные изъятия валюты на валютном рынке, то теперь то же самое делает Минфин РФ в рамках бюджетного правила. По его распоряжению Центральный банк выкупает доллары на валютном рынке и вкладывает их в Фонд национального благосостояния».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года сократился на 3,3%. Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 апреля объём ФНБ составил 3 трлн 828 млрд 248,5 млн рублей, что эквивалентно 59 млрд 137,5 млн долларов США.

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