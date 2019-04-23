ММК потратил на экологию более 58 млрд рублей за 18 лет

Магнитогорск, Челябинская область, , 16:32 — REGNUM Магнитогорский металлургический комбинат потратил на природоохранную деятельность в 2000—2018 годах более 58 млрд рублей — в том числе 9 млрд рублей в 2018 году, говорится в экологическом отчете компании.

В результате валовые выбросы в атмосферу снизились в 1,6 раза (удельных — в 2,1 раза) и в настоящее время 100% промышленных сточных вод используется в оборотном водоснабжении.

В соответствии с указом президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны быть реализованы в двенадцати крупных промышленных центрах, в числе которых Челябинск и Магнитогорск. Ключевыми элементами комплексного плана, принятого в отношении Магнитогорска, стали проекты Магнитогорского металлургического комбината, разработанные в рамках реализации программы ММК «Чистый город».

Стратегии компании до 2025 года предполагает снижение в течение шести лет комплексного индекса загрязнения атмосферы Магнитогорска до уровня 5 единиц (соответствует понятию «Чистый город»), а также достижения технологических нормативов воздействия на окружающую среду, соответствующих наилучшим доступным технологиям, рекомендованным к внедрению в России. В рамках стратегии предусмотрена реконструкция первого передела с выводом из эксплуатации устаревшего оборудования.

Компания планирует до 2025 года снизить валовые выбросы в атмосферный воздух на 18,4 тыс. тонн, а выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ 1 и 2 класса уменьшить в 10 раз. Сбросы загрязняющих веществ при этом планируется снизить на 37,5 тыс. тонн. Ежегодно будут перерабатываться в производстве отходы в объеме не менее 2,3 млн тонн. Запланирована ежегодная рекультивация 20 тыс. кв. м площадей отработанных карьеров. Общие инвестиции ММК в реализацию экологических проектов за период с 2018-го по 2025 год превысят 38 млрд рублей.