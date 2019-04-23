РФ отдаёт мировой экономике всё больше, а получает всё меньше?

Москва, , 16:41 — REGNUM Отток капитала из РФ возрастает тем сильнее, чем больший доход Россия извлекает из экспорта сырья, уверен доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«В этом году отток капитала опять возрос, — сказал Комолов. — Он колеблется в разные годы — сумма то больше, то меньше. С чем это связано? В первую очередь надо смотреть на динамику нефтяных цен. Если в конце 2018 года баррель нефти стоил где-то 50 долларов, то сегодня уже 74 доллара. Это очень существенный рост. Это говорит о том, что российские экспортные доходы, естественно, вырастут в долларовом эквиваленте. А значит, вырастет и отток капитала».

Природа этого оттока, по словам Комолова, состоит в положительном сальдо торгового баланса российской экономики.

«Россия традиционно экспортирует товаров больше, чем импортирует, — сказал экономист. — В прошлом году 350−400 млрд долларов экспорт и 280−300 млрд импорт. Всегда остаётся разница где-то в 100 млрд долларов, которые являются профицитом счета текущих операций. Это деньги, заработанные и непотраченные. Именно они уходят за рубеж. В виде оттока капитала. Получается, что Россия выступает донором для мировой экономики — давая ей больше, чем от неё получает. Таким образом Россия становится участником отношений неэквивалентного обмена. Она даёт миру больше, чем от него получает. Это черта периферийности нашей экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно среднесрочному прогнозу Банка России, чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2019 году может составить 30 млрд долларов.

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