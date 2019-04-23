РФ стала сырьём для роста экономик других стран – экономист

Москва, , 16:40 — REGNUM Пока продолжается отток капитала из РФ, её экономическое отставание от других развитых стран будет увеличиваться, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому в 2019 году отток капитала из РФ достигнет 28 млрд долларов.

«Отток может в каком-то смысле играть на руку нашей экономике, — сказал Комолов. — Если бы это были прямые инвестиции за рубеж, в создание производственных мощностей и расширение сферы влияния российских предприятий, то такой отток капитала (как, например, в Германии), говорил бы о силе нашей экономики. Это было бы подмеченное ещё Лениным явление — когда крупные державы, уже неспособные осуществлять инвестиции внутри страны, столкнувшись с перенакоплением капитала, начинают выводить его в слабые экономики и создавать там производственные мощности, инфраструктуру для вывоза ресурсов».

Такая форма оттока капитала присутствует и в России. Как заметил Комолов, крупные российские транснациональные корпорации типа «Газпрома», «Росатома» и «Роснефти» имеют зарубежные активы.

«На данный момент сумма накопленных Россией прямых инвестиций за рубежом составляет около 300 млрд долларов, — сказал Комолов. — Накопленных за последние 25 лет. И это примерно 15% от всего капитала, который за это же время «ушел» из России. То есть прямые инвестиции составляют только 15−20%. Остальное — это инвестиции портфельные, то есть инвестиции в ценные бумаги».

Речь идёт, как уточнил Комолов, о спекулятивных инвестициях, которые на самом деле способствуют росту и развитию экономик других государств.

«Россия в этом случае выступает сырьём для эволюции экономик развитых стран. Именно туда идут портфельные российские инвестиции», — подчеркнул экономист.

Продолжение этого процесса, по его словам, чревато наращиванием отсталости.

«Конечно, не стоит ожидать каких-то глубоких экономических потрясений. Голода в нашей стране уже не будет, как это могло быть в начале XX века — cоветская экономика решила эту проблему, наверное, раз и навсегда, — сказал экономист. — Современные технологии не позволят российской экономике опуститься в полную нищету, однако будет нарастать экономическое и технологическое отставание».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — март 2019 года составил 25,2 млрд долларов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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