В Костроме военные вновь вышли на борьбу с клещом

Кострома, , 16:16 — REGNUM Военные Химической Академии, расположенной в Костроме, начали обрабатывать часть города от клещей.

Всего на территории города весеннюю акарицидную обработку планируется выполнить на 78 объектах площадью 331 га. В парках и скверах в центральной части города и вблизи жилых застроек будут работать специалисты из Ярославля, которая выиграла муниципальный конкурс.

Военные костромской академии химзащиты проведут обработку на крупных озелененных территориях и на кладбищах. Напомним, Министерство обороны разрешило привлечь к обработке зеленых территорий военную технику академии РХБЗ имени Тимошенко.

Также в ближайшие дни акарицидную обработку проведут в местах мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. От клещей очистят мемориал «Вечный огонь», монумент Славы, парк Победы.

Напомним, что специалисты по отравляющим веществам участвуют в борьбе с членистоногими в Костроме третий год подряд.

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