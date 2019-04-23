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В Костроме военные вновь вышли на борьбу с клещом

Экономика

С начала года в области от клещей пострадали около 40 человек

Кострома, 23 апреля 2019, 16:16 — REGNUM  Военные Химической Академии, расположенной в Костроме, начали обрабатывать часть города от клещей.

Всего на территории города весеннюю акарицидную обработку планируется выполнить на 78 объектах площадью 331 га. В парках и скверах в центральной части города и вблизи жилых застроек будут работать специалисты из Ярославля, которая выиграла муниципальный конкурс.

Военные костромской академии химзащиты проведут обработку на крупных озелененных территориях и на кладбищах. Напомним, Министерство обороны разрешило привлечь к обработке зеленых территорий военную технику академии РХБЗ имени Тимошенко.

Также в ближайшие дни акарицидную обработку проведут в местах мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. От клещей очистят мемориал «Вечный огонь», монумент Славы, парк Победы.

Напомним, что специалисты по отравляющим веществам участвуют в борьбе с членистоногими в Костроме третий год подряд.

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Клещевой сезон
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