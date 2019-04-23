Драйвером роста рубля выступает дорогая нефть

Москва, , 15:52 — REGNUM Главным драйвером роста рубля и отечественных фондовых площадок выступает дорогая нефть. Нефть Brent 23 апреля превысила отметку $74,50 за баррель, таким образом эта отметка стала максимальным значением за последние шесть месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Валютная пара доллар/рубль вплотную подошла к поддержке 63,64. Уже на этой неделе, не исключены попытки тестирования и пробоя уровня. Однако движение должно быть поддержано внешними драйверами. Пока таким является растущая нефть. В свою очередь на самом нефтяном рынке назрела коррекция.

«Что касается перспектив на следующее полугодие, то они не изменились. Все больше и больше факторов говорит в пользу начала рост доллара и падения национальной валюты. Санкционная риторика США может обостриться. Сделка ОПЕК+, возможно, будет завершена в июне, тогда рубль лишится поддержки нефти. Плюс ко всему, ЦБ РФ намекнул на потенциальное снижение ключевой процентной ставки до конца года на фоне замедления роста инфляции», — отметил эксперт.

По его словам, есть вероятность, что ЦБ РФ понизит ставку на 0,25 на предстоящем заседании. В пользу этого говорит ряд факторов. Внутренние — это снижение инфляции на фоне того, что основной рост цен от повышения НДС отыгран. Внешние — ФРС США в 2019 году, вероятно, будет придерживаться нейтральной кредитно-денежной политики, также профицит торгового баланса остается стабильным на фоне дорогой нефти.

«Параллельно ЦБ РФ предпринял ряд шагов для тог, чтобы кредитный портфель у банков не ухудшался. Регулятор продолжает ужесточать требования в достаточности собственного капитала к банкам, а также повышать требования к коэффициентам риска потребительских займов. Поэтому снижение ставки не отразится на качестве кредитных портфелей и не станет значительным риском для банковской системы и макроэкономической устойчивости», — считает Капустянский.

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